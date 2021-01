Capodanno 2021 | chi se ne frega delle multe | viva la vita!

Leggi su chenews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Per niente accolto l’invitoistituzioni di evitare fuochi d’artificio, neanche lesbandierate hanno messo paura. Botti(Facebook)Ogni anno, in linea di massima, il ritornello si ripropone puntuale. Non sparate botti, non sparate fuochi d’artificio, sono illegali, ci sono le, possono causare danni seri agli arti, infastidiscono gli animali, questi in linea di massima ciò che si dice per provare a distrarre colui che solitamente aspara qualsiasi cosa, dall’idea stessa di sparare. Una cosa un po’ particolare, ma evidentemente per qualcuno efficace. Sensibilizzazione insomma, tutto qui. Ogni anno il ritornello è lo stesso, si diceva, e come in fatti, ogni anno, la musica proprio a mezzanotte, o meglio, dalla mezzanotte, non cambia. Si spara, si ...