Calendario America’s Cup 2021 | programma | date | orari | tv | streaming Si parte con la Prada Cup

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 è finalmente andato in archivio, dunque è arrivato il momento di voltare pagina e di proiettarsi verso uno degli eventi sportivi più importanti e affascinanti del: la Coppa America di vela. Grandissima attesa per vedere nuovamente all’opera (dopo le World Series di dicembre) in Nuova Zelanda gli AC75 protagonisti di questa 36ma edizione della manifestazione sportiva più antica al mondo. Dal 15 gennaio si comincerà a fare maledettamente sul serio con l’inizio dellaCup, torneo di selezione tra gli sfidanti (Luna RossaPirelli, American Magic ed Ineos Team UK) che metterà in palio un posto per il Match contro il Defender Emirates Team New Zealand. I kiwi padroni di casa proveranno a difendere il titolo a partire dal 6 marzo nella serie di regate finale contro la vincente dellaCup, con ...