Calcio e razzismo, Cavani squalificato e multato per 110mila euro. Aveva usato la parola «neg*ito» in un post (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una multa da 110 mila euro e una squalifica di 3 giorni. Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, è stato punito dalla Football Association per aver scritto «Gracias negrito» in una storia su Instagram, pubblicata lo scorso novembre. Il contenuto è stato ritenuto razzista dalla massima autorità calcistica inglese, che ha disposto il provvedimento ai danni dell’ex calciatore del Napoli e del Paris Saint Germain. Il «ringraziamento» era rivolto a un amico che, sullo stesso social, gli Aveva fatto i complimenti per il gol-vittoria contro il Southampton. Cavani ha ammesso l’errore e si è scusato. Secondo la FederCalcio inglese, il commento era «offensivo e improprio», e rappresentava una «violazione aggravata» a causa dei «riferimenti, espliciti o ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una multa da 110 milae una squalifica di 3 giorni. Edinson, attaccante del Manchester United, è stato punito dalla Football Association per aver scritto «Gracias negrito» in una storia su Instagram, pubblicata lo scorso novembre. Il contenuto è stato ritenuto razzista dalla massima autorità calcistica inglese, che ha diso il provvedimento ai danni dell’ex calciatore del Napoli e del Paris Saint Germain. Il «ringraziamento» era rivolto a un amico che, sullo stesso social, glifatto i complimenti per il gol-vittoria contro il Southampton.ha ammesso l’errore e si è sc. Secondo la Federinglese, il commento era «offensivo e improprio», e rappresentava una «violazione aggravata» a causa dei «riferimenti, espliciti o ...

