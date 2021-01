Botti di Capodanno, in Germania un morto e diversi feriti. Rave party con 2mila persone in Francia (Di venerdì 1 gennaio 2021) I Botti di Capodanno non hanno fatto registrare una giovanissima vittima e diversi feriti in Italia. Nei festeggiamenti per l’addio al 2002 una persona è morta ed altre sono state ferite in incidenti con i fuochi d’artificio in Germania. La notizia è stata diffusa dalla polizia tedesca che sottolinea che quest’anno era stata vietata la vendita dei fuochi con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e conseguenti ricoveri in un momento in cui gli ospedali stanno affrontando il picco dell’emergenza Covid. Un 24enne è rimasto ucciso nella città di Rietz-Neuendorf nell’esplosione, poco dopo la mezzanotte, di un petardo di fabbricazione casalinga. Non vi sono stati altri feriti e la polizia ha sequestrato gli altri petardi rudimentali. In un’altra esplosione, nella cittadina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Idinon hanno fatto registrare una giovanissima vittima ein Italia. Nei festeggiamenti per l’addio al 2002 una persona è morta ed altre sono state ferite in incidenti con i fuochi d’artificio in. La notizia è stata diffusa dalla polizia tedesca che sottolinea che quest’anno era stata vietata la vendita dei fuochi con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e conseguenti ricoveri in un momento in cui gli ospedali stanno affrontando il picco dell’emergenza Covid. Un 24enne è rimasto ucciso nella città di Rietz-Neuendorf nell’esplosione, poco dopo la mezzanotte, di un petardo di fabbricazione casalinga. Non vi sono stati altrie la polizia ha sequestrato gli altri petardi rudimentali. In un’altra esplosione, nella cittadina ...

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - LaStampa : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza vita… - Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - fcolarieti : Botti di Capodanno. Dramma ad Asti dove un tredicenne è morto dopo essere stato colpito da un petardo - cn1926it : Botti di #Capodanno, il primo bilancio: un decesso ad #Asti. Donna ferita del napoletano -