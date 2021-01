Basket | pressione della NBA sulle squadre per il rispetto del protocollo Covid-19

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il-19NBA è molto rigido e proprio per questo la lega americana sta mettendo grandealleperchè questo venga rispettato. L’organizzazione presieduta da Adam Silver ha comunicato alle varie franchigie che vorrà essere informatamulte che verranno assegnate a giocatori e staff. Una presa di posizione molto netta quellaNBA, che sta obbligando lea controllare in maniera scrupolosa ed a sanzionare tutti i membri del team che non rispetteranno il-19. Nella notte i Chicago Bulls hanno dovuto fare a meno di quattro giocatori (Markkanen, Arcidiacono, Satoransky e Hutchinson) proprio per via del. I quattro potrebbero non ...