Xbox Series X in versione Jenga! Major Nelson ci mostra un'edizione speciale della console (Di giovedì 31 dicembre 2020) Majon Nelson ha rivelato del nuovo merchandise di Xbox non disponibile al grande pubblico. Fin dall'introduzione del design unico di Xbox Series X, i fan hanno paragonato la console a monoliti e frigoriferi. In effetti, quest'ultimo riferimento è diventato così popolare da diventare un meme fino a quando la stessa Microsoft non ha inviato un vero frigorifero a forma di Xbox al famoso rapper Snoop Dog per il suo compleanno. Entrambe le console attuali hanno una forma insolita rispetto alle generazioni passate. Mentre Series X è una gigantesca torre nera, Series S è stata paragonata a uno stereo o a un altoparlante. Xbox sta ora approfondendo il design peculiare della sua console. Come ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Majonha rivelato del nuovo merchandise dinon disponibile al grande pubblico. Fin dall'introduzione del design unico diX, i fan hanno paragonato laa monoliti e frigoriferi. In effetti, quest'ultimo riferimento è diventato così popolare da diventare un meme fino a quando la stessa Microsoft non ha inviato un vero frigorifero a forma dial famoso rapper Snoop Dog per il suo compleanno. Entrambe leattuali hanno una forma insolita rispetto alle generazioni passate. MentreX è una gigantesca torre nera,S è stata paragonata a uno stereo o a un altoparlante.sta ora approfondendo il design peculiaresua. Come ...

