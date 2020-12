Varese | trovato il cadavere di una donna in un container a Busto Arsizio Faceva parte di una comunità di clochard Si indaga per omicidio

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildi unaè stato ridalla polizia in uninstallato nell’area di un cantiere abbandonato a). Il ritrovamento è avvenuto lo scorso 13 dicembre ma reso noto soltanto il 31. La Procura locale ha aperto un fascicolo percontro ignoti. Secondo le prime indagini condotte della Squadra Mobile die del commissariato di, laè di origini straniere e il suoè maturato all’interno di unadicon problemi di dipendenza da alcol e droga. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica degli eventi. L'articolo proviene ...

UnioneSarda : #Varese, cadavere di donna trovato in un container: 'E' omicidio' -

Ultime Notizie dalla rete : Varese trovato

VareseNoi.it

I GIOCATORITRIESTE Dopo la clamorosa rimonta effettuata ai danni di Varese, Treviso non riesce a dare continuità in casa dell'Allianz Trieste. In terra giuliana sono infatti i padroni di casa ...È in corso una inchiesta che riguarda il ritrovamento del cadavere di una donna morta, col corpo trovato in una zona isolata ...