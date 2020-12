Shearer | “Werner non segna? Ha bisogno di fiducia Partirei nel fargli tirare i rigori”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Alan, ex attaccante inglese, ha parlato al “The Athletic” in merito alla crisi di gol che sta avendo l’attaccante del Chelsea, Timo, a secco da 2 mesi, dal 7 novembre. Queste le parole dell’ex attaccante: “Anche se la cifra che il Chelsea ha investito per il suo acquisto porta grandi aspettative, per il suo bene e per quello di Frank Lampard questa situazione deve cambiare. Se fossi in lui proverei a prendere il pallone ogni volta che viene asto un rigore ai Blues. E’ un ottimo modo di ritrovare la via del gol. Sareste stupiti di sapere cosa fa calciare in rete un pallone in porta. Ti sembra di diventare più alto.. In più è chiaro che debba lavorare due volte più duramente di quanto sta facendo adesso, calciando il più possibile in porta durante gli allenamenti”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da ...