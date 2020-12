Samuel Little, il killer più prolifico degli USA muore a 80 anni (Di giovedì 31 dicembre 2020) È morto a 80 anni, in un ospedale della California, Samuel Little. Il killer più prolifico e sanguinario degli Stati Uniti stava scontando un ergastolo per l’omicidio di tre donne, ma più le sue vittime sono più di cento. È morto all’età di 80 anni, in un ospedale della California, Samuel Little. Ritenuto il killer L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 31 dicembre 2020) È morto a 80, in un ospedale della California,. Ilpiùe sanguinarioStati Uniti stava scontando un ergastolo per l’omicidio di tre donne, ma più le sue vittime sono più di cento. È morto all’età di 80, in un ospedale della California,. Ritenuto ilL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

