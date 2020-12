Salvini finisce l'anno con un commosso pensiero agli evasori: 'Voglio la pace fiscale' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Fino all'ultimo giorno dell'anno, Matteo Salvini torna a confermare di avere solo due argomenti al suo arco: se non sono i migranti e la lotta all'invasione, allora il suo pensiero vola alla difesa ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) Fino all'ultimo giorno dell', Matteotorna a confermare di avere solo due argomenti al suo arco: se non sono i migranti e la lotta all'invasione, allora il suovola alla difesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini finisce Salvini finisce l'anno con un commosso pensiero agli evasori: "Voglio la pace fiscale" Globalist.it Salvini finisce l'anno con un commosso pensiero agli evasori: "Voglio la pace fiscale"

"Penso che ci siano tanti problemi di salute e lavoro in casa di milioni di italiani senza aggiungere anche l'arrivo di una cartella esattoriale" ha detto Matteo Salvini ...

