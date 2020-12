Meteo – Torna la neve da stasera al Nord: accumuli e zone a rischio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo la forte nevicata di lunedì 28 dicembre Torna la neve a imbiancare parte del Nord. Una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia determinerà una fase di maltempo su molte regioni. Si formerà poi un vortice depressionario posizionato sul Tirreno. L’aria fredda giunta nei giorni scorsi è presente al suolo e permetterà nevicate anche copiose Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo la forte nevicata di lunedì 28 dicembrelaa imbiancare parte del. Una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia determinerà una fase di maltempo su molte regioni. Si formerà poi un vortice depressionario posizionato sul Tirreno. L’aria fredda giunta nei giorni scorsi è presente al suolo e permetterà nevicate anche copiose

