Manchester United, Bruno Fernandes infallibile anche con le palle di neve (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bruno Fernandes è uno dei calciatori più in forma del momento e con le sue prodezze sta trascinando il Manchester United. Il trequartista portoghese, infallibile dal dischetto con i suoi calci di rigore imparabili, si dimostra tale anche quando deve giocare sulla neve con la figlia, alle quali vengono lanciate delle palle molto precise in un clima di gioia e serenità. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020)è uno dei calciatori più in forma del momento e con le sue prodezze sta trascinando il. Il trequartista portoghese,dal dischetto con i suoi calci di rigore imparabili, si dimostra talequando deve giocare sullacon la figlia, alle quali vengono lanciate dellemolto precise in un clima di gioia e serenità. In alto il. SportFace.

