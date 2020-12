Ilfattoquotidiano it è cresciuto in tutti i sensi nell’emergenza E continuerà a farlo nel 2021

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Care navigatrici, cari navigatori, care sostenitrici e cari sostenitori, eccoci arrivati al nostro undicesimo capodanno trascorso assieme. Da celebrare c’è davvero poco. La pandemia ve l’abbiamo raccontata giorno per giorno dalle pagine del nostro sito. Allo stesso modo vi abbiamo raccontato gli eroi, gli orrori e gli errori di questi dodici mesi. Ma per scelta precisa qui su.it abbiamo deciso di non fare polemiche o scandalismo, ma di segnalare con forza tutto ciò che non funzionava e non funziona nella speranza che venisse trovato un rimedio. Quando muoiono decine di migliaia di persone; quando un Paese, anzi il mondo intero, si ferma; quando vengono chiuse le scuole, gli stadi, i teatri, i ristoranti e tanti, troppi, si ritrovano senza un lavoro, chi fa il giornalista dovrebbe ricordare i suoi doveri. Che non sono solo quelli di riportare con ...