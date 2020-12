Dayane Mello la domanda scomoda a Giulia Salemi: “Cosa provi per Pierpaolo? A me sembra che…” La verità inaspettata (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi le cose vanno sempre meglio. Tra loro si nota una complicità sempre crescente; dopo il bacio in piscina, poi, il loro rapporto ha assunto certamente un significato diverso. Nonostante i passi fatti in avanti, Giulia Salemi continua a nutrire dei dubbi: l‘influencer non è del tutto sicura, anzi, a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 31 dicembre 2020) TraPretelli ele cose vanno sempre meglio. Tra loro si nota una complicità sempre crescente; dopo il bacio in piscina, poi, il loro rapporto ha assunto certamente un significato diverso. Nonostante i passi fatti in avanti,continua a nutrire dei dubbi: l‘influencer non è del tutto sicura, anzi, a … L'articoloene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - Iole34236263 : @daiena_mello Idem con patate per Dayane, con una differenza, non cerco di dare interpretazioni, conclusioni o giud… - Dayane_mello_ : @SGOwnsMySoul Brividi - dayane_mello_fp : Dayane:”Amore credi in noi?' Rosy:”Sì...vero che non pensavi le cose che mi hai detto?' Dayane:”Certo che no...io… - zazoomblog : GF Vip 5 Dayane Mello rischia grosso: giungono accuse durissime - #Dayane #Mello #rischia #grosso: -