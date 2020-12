Cosa si può fare la notte di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ricomincia oggi, 31 dicembre, la stretta totale per contenere i contagi ed evitare gli assembramenti dei festeggiamenti di Capodanno. La zona rossa durerà ancora fino al 3 gennaio compreso, poi ci sarà la finestra arancione del 4 gennaio e poi il 5 e 6 gennaio si tornerà in zona rossa. Dopo il 7 gennaio saranno in vigore le prescrizioni stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio. Nessun cenone, né pranzo al ristorante, quindi. Vietata anche la colazione al bar, mentre è consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. È possibile andare a messa, ma il consiglio è quello di scegliere la chiesa più vicina a casa. Da oggi si potrà uscire per fare una passeggiata vicino a casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ricomincia oggi, 31 dicembre, la stretta totale per contenere i contagi ed evitare gli assembramenti dei festeggiamenti di. La zona rossa durerà ancora fino al 3 gennaio compreso, poi ci sarà la finestra arancione del 4 gennaio e poi il 5 e 6 gennaio si tornerà in zona rossa. Dopo il 7 gennaio saranno in vigore le prescrizioni stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio. Nessun cenone, né pranzo al ristorante, quindi. Vietata anche la colazione al bar, mentre è consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. È possibile andare a messa, ma il consiglio è quello di scegliere la chiesa più vicina a casa. Da oggi si potrà uscire peruna passeggiata vicino a casa con la mascherina eattività sportiva da soli, sarà necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti ...

