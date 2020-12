Campania, arrivate a Capodichino 35mila dosi vaccino. Parte fase 2 (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – È atterrato ieri all’aeroporto di Napoli Capochino, l’aereo con le prime dosi di vaccino anti Covid-19 Pfizer-Biontech destinate alla Campania. Le circa 35mila unità sono state consegnate con la scorta dei carabinieri, delle dosi di vaccino verso i 27 punti di vaccinazione che, a partire da oggi, effettueranno la fase 2, quella dedicata agli operatori sanitari. Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria e Basilicata. Le vaccinazioni del personale ospedaliero sono cominciate oggi presso i due centri hub individuati a Nola e Castellammare di Stabia: la prima ad essere vaccinata è una infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare. Successivamente, dal 2 gennaio, saranno resi operativi anche ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – È atterrato ieri all’aeroporto di Napoli Capochino, l’aereo con le primedianti Covid-19 Pfizer-Biontech destinate alla. Le circaunità sono state consegnate con la scorta dei carabinieri, dellediverso i 27 punti di vaccinazione che, a partire da oggi, effettueranno la2, quella dedicata agli operatori sanitari.dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria e Basilicata. Le vaccinazioni del personale ospedaliero sono cominciate oggi presso i due centri hub individuati a Nola e Castellammare di Stabia: la prima ad essere vaccinata è una infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare. Successivamente, dal 2 gennaio, saranno resi operativi anche ...

