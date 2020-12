Brexit | diciamolo | un lutto è un lutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020)subito, unè un. Per cui è inutile girarci intorno. Elabora qui, metabolizza là, tutto fico. A dirsi. Nei fatti il countdown è cominciato e non è quello per la radiazione perpetua del 2020 dalle vite di tutti. No. Decido di prendere un album qualsiasi di foto scattate a Londra. Prendo l’anno 2019. Ed è subito fatta. Anzitutto perché il primo scatto che mi si para davanti è quello di uno strepitoso murale di Shoreditch. I suoi atelier su sfondo di un’archeologia industriale e quelle tre anime-formica smarrite che tanto ricordano Lo Scarafaggio di Ian McEwan, satira di fantapolitica del settembre 2019 in cui uno scarafaggio si trasforma in primo ministro inglese e in barba alle regole della democrazia parlamentare porta a termine la sua missione: fare la volontà del popolo e ...