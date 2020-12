Arsenal | Calciomercato | Sead Kolasinac in uscita (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Arsenal sta per piazzare il primo colpo in uscita: Kolasinac lascerà Londra per andare allo Schalke 04. Sta per giungere al termine l’avventura di Kolasinac con l’Arsenal: il terzino è… L'articolo Arsenal Calciomercato Sead Kolasinac in uscita proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’sta per piazzare il primo colpo inlascerà Londra per andare allo Schalke 04. Sta per giungere al termine l’avventura dicon l’: il terzino è… L'articoloinproviene da Meteoweek.com.

calciomercato_m : MERCATO - Diego Costa scatena l'asta: in quota duello Juve-Arsenal, la sorpresa è l'Inter - TUTTOJUVE_COM : Diego Costa scatena l’asta: in quota duello Juve-Arsenal, la sorpresa è l'Inter - BombeDiVlad : ???? ULTIM’ORA - #Schalke04, a un passo il ritorno di #Kolasinac dall’ #Arsenal ?? Le ultime sulla trattativa… - FilippoRubu00 : ??#Juventus, occhi su #Depay ???? (corteggiato dal #Barça) e non si molla Houssem #Aouar ???? sul quale l’#Arsenal si è… - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ???? L'#Arsenal molla la presa su #Aouar: ora la #Juventus ha meno concorrenza sul centrocampista del #Lione ?? #CMITm… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Calciomercato Calciomercato Juventus, grande colpo in Francia | L’Arsenal si tira indietro CalcioMercato.it Arsenal | Calciomercato | Sead Kolasinac in uscita

L'Arsenal sta per piazzare il primo colpo in uscita: Kolasinac è molto vicino alle Scalke 04. Leggi i dettagli della trattativa.

Calciomercato Juventus, Paratici studia il colpo in Francia: i Gunners si ritirano

La Juventus starebbe lavorando sul giusto rinforzo per il centrocampo. Paratici studia i profili ideali tra cui More ...

L'Arsenal sta per piazzare il primo colpo in uscita: Kolasinac è molto vicino alle Scalke 04. Leggi i dettagli della trattativa.La Juventus starebbe lavorando sul giusto rinforzo per il centrocampo. Paratici studia i profili ideali tra cui More ...