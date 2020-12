Aperta un' inchiesta sulla presunta festa di Neymar

Leggi su agi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) AG - La procura brasiliana haun'dopo aver ricevuto "diverse segnalazioni" su una megaorganizzata per Capodanno dal calciatorenella sua villa a Mangaratiba, vicino Rio de Janeiro. Fonti vicine alla star del calcio hanno negato simili intenzioni e lui stesso ha postato una foto che lo ritrae in compagnia di un amico su uno yacht al largo delle coste dello Stato meridionale di Santa Catarina. La procura lo ha esortato a fornire chiarimenti sul "numero di ospiti, l'organizzazione dellae qualsiasi misura sanitaria che possa essere stata presa". La stampa ha riferito dell'organizzazione di un party con 150-500 invitati, scatenando un'ondata di critiche nel Paese pesantemente colpito dall'epidemia di Covid. Tuttavia, un evento simile non sarebbe illegale in base alle ...