Week 17 – Le partite della settimana di NFL

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Manca soltanto una giornata alla fineregular season e restano ancora sette posti disponibili per i playoff, quattro in AFC e tre in NFC. Al momento, le squadre già qualificate alla post season sono Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills, Green Bay Packers, Seattle Seahawks, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. La squadra allenata da Andy Reid ha, inoltre, guadagnato il diritto al bye round, nel primo turno, e, in17, è in cerca15a vittoria stagionale.17: come si completerà il quadro dei playoff? Tutte le squadre scendono in campo domenica 3 gennaio e per molte è l’ultima chance per accedere alla post season. Bears, Cardinals, Football Team e Cowboys si giocano l’accesso nella post season di NFC, mentre per la AFC i Colts rischiano l’esclusione, ma la sfida è ancora ...