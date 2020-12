Volley, la Superlega cambia: playoff a 11 squadre e retrocessioni bloccate (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con il 2021 la Superlega cambia. Oggi i vertici di LegaVolley maschile hanno schiacciato il tasto aggiorna approvando la revisione e riprogrammazione del planning di campionato. Alla luce delle ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con il 2021 la. Oggi i vertici di Legamaschile hanno schiacciato il tasto aggiorna approvando la revisione e riprogrammazione del planning di campionato. Alla luce delle ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Superlega, si cambia: #playoff a 11 squadre e #retrocessioni bloccate - Gazzetta_it : #Superlega, si cambia: #playoff a 11 squadre e #retrocessioni bloccate - SSportNetwork : #SuperSportLive! Dalle 15 con le prime gare di #SerieB, al #calcioestero con #PremierLeague e #Liga, passando per i… - VolleyIl : #SuperLega #credembanca #volley #pallavolo Novità nella formula Play Off. Non saranno consentiti rinvii dei match… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @PowervolleyMI: ??l AGGIORNAMENTO SUPERLEGA ? Così è stato ridisegnato il campionato a stagione in corso. ? #Superlega ? #UnaSolaFede ? #… -