Vaccini, arriva in Italia la seconda parte di dosi Pfizer-Biontech (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Attesi da giorni i veivoli Pfizer per il trasporto autonomo delle nuove dosi di Vaccini per l'Italia per la prossima somministrazione. Erano attese da giorni le nuove dosi di vaccino trasportate dagli aerei Pfizer fino in Italia… bene, le dosi sono arrivate oggi! Le 470.000 dosi sono state consegnate nella mattinata nei vari aeroporti Italiani: Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali partiranno scortati i furgoni con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni.

