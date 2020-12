Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio conferenza stampa di fine anno del presidente Conte organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con associazione della stampa parlamentare iniziata con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del covidha portato grandi rotti oltre a quelli causati dal coronavirus importanti nella nostra giovinezza come Diego Armando Maradona e Paolo Rossi ha introdotto la conferenza di fine anno del presidente del consiglio Il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna citando Maradona Paolo Rossi e Gigi Proietti nel campo del giornalista il maestro Sergio Zavoli presidente storico dell’ordine Gianni e quello del Friuli Cambiamo argomento come da copione sono atterrati in Italia rispettivamente aeroporto di ...