Terremoto in Croazia: ecco il bel gesto da parte del difensore Lovren

Il forte sisma che ha colpito la Croazia in questi ultimi giorni di portata decisamente violenta, al punto che è stata avvertita nettamente in varie zone d'Italia, ha messo in grande difficoltà sia la cittadina di Petrinja (distante circa 50 chilometri dalla capitale Zagabria) che tutto il resto del paese. Il difensore croato Dejan Lovren, attualmente allo Zenit San Pietroburgo si è distinto per un gesto nei confronti del proprio paese: l'ex centrale del Liverpool infatti ha messo a disposizione, come si evince dal proprio account Instagram, un hotel di sua proprietà a Novalja, località situata a Petrinja:

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Dejan Lovren (@dejanLovren06)

"Cari cittadini di Petrinja, per le 16 famiglie più in ..."

