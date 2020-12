Roma | dimissioni Franco Giampaoletti da direttore generale del Campidoglio Pronto a subentrare in Atac

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)si è dimesso dall’incarico didel. Sarà il nuovodi, la municipalizzatana dei trasporti. La notizia era stata lanciata già il 17 novembre, ma si era bloccata per l’incompatibilità del passaggio dadel comune a dg di una partecipata., manager esperto, fa parte della cerchia dei fedelissimi della sindaca diVirginia Raggi. Molte le critiche: in particolare che la sindaca stia assicurando al dg un ruolo importante a pochi mesi dalla fine del suo mandato. Due i nomi in lizza per sostituireal: ...