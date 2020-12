Raffaella Carrà i propositi di Capodanno | ” Bisogna spaccare tutto…”

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un anno sicuramente da dimenticare elo sa bene, proprio in questi giorni è stata intervistata ed ha confessato i suoidiche sta per arrivare. Ovviamente lei, come noi tutti, spera che il nuovo anno possa essere simbolo di una rinascita che possa farci tornare alla nostra vecchia vita in cui eravamo liberi. Ha vissuto dei momenti davvero sofferenti, le varie quarantene le ha passati in luoghi differenti e la Capitale non l’ha aiutata per niente. Ammette di averci riflettuto su e di non aver trovato niente di davvero bello in questo 2020. Non le resta che sperare in qualcosa di più bello, in una rivincita, poter tornare ad abbracciarsi senza aver paura di contagiarsi. Anche queste feste l’hanno rattristita visto l’impossibilità di poter stare insieme ai propri cari ed amici. Cosa ...