Post Monza-Salernitana: le parole di Castori

Per il Post Monza-Salernitana ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio Castori, analizzando la terza sconfitta stagionale subita dalla sua squadra.

Post Monza-Salernitana: cosa ha detto Castori?

Il tecnico della Salernitana non cerca scuse riconoscimento i meriti del Monza: "I campionati si vincono alla fine, per noi è già importante esserci a cospetto di avversarie che, a inizio stagione, sembravano più accreditate. Abbiamo perso 3-0, ma vogliamo giocarcela fino in fondo. Non è il momento di parlare di mercato, faccio l'allenatore e devo analizzare la partita. Ho cambiato modulo dopo 20 minuti perché purtroppo la difesa non si stava muovendo bene, sul goal lampo di Balotelli siamo stati ..."

Il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi si trova poco fuori dalla zona salvezza dopo il pari di Pescara. Le parole del mister in conferenza.

