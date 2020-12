Pordenone-Reggiana 2-0 | Live match | Secondo tempo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ultima gara dell’anno per Pordenone e Reggiana. Si gioca allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Fischio d’inizio alle ore 15. Scopri le formazioni ufficiali e segui il Live match… L'articolo Pordenone-Reggiana 2-0 Live match Secondo tempo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ultima gara dell’anno per. Si gioca allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Fischio d’inizio alle ore 15. Scopri le formazioni ufficiali e segui il… L'articolo2-0proviene da Meteoweek.com.

Gazzetta_it : Gol! Pordenone - Reggiana 3-0, rete di Ciurria P. (PDN) - ReggianaLIVE : La palla arriva sui piedi di Varone che prova un tiro cross sul quale non ha problemi a intervenire Perisan #PORREG - ReggianaLIVE : Pasticcio di Varone, per poco non ne approfitta Scavone #PORREG - ReggianaLIVE : #PORREG: Secondo tempo iniziato. - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Pordenone-Reggiana 2-0 -