Oroscopo Sagittario 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Sagittario, secondo l'Oroscopo 2021 avrete un anno letteralmente meraviglioso. Potrete buttarvi alle spalle la pesantezza di quello appena passato e riprendervi l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, di esplorare nuovi orizzonti. Il 2021 riporterà anche l'amore nelle vite di molti, dopo un periodo decisamente da dimenticare. Se siete in coppia sarete spronati a cambiare qualcosa nel vostro modo di amare. I cuori solitari potrebbero imbattersi in una persona interessante già a Gennaio o a Febbraio. Si preannuncia un anno di cambiamenti importanti, di intuizioni profonde, di nuovi punti di riferimento e momenti in cui riconsidererete la vostra vita intera. La fine dell'anno porterà un successo enorme. La parola d'ordine sarà: azione.

