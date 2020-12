Monza, Balotelli show e dedica a Boateng: “I tempi passano, ma noi no” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “I tempi passano, ma noi no! Testa bassa e lavorare, la strada è lunga!“. Queste sono le prime frasi di Mario Balotelli, pubblicate mediante una storia su Instagram, al termine del match tra il suo Monza e la Salernitana. L’attaccante italiano ha siglato una rete all’esordio, dopo appena 4? dal fischio d’inizio, offrendo una concreta risposta a coloro i quali lo avevano criticato. Balotelli ha allegato al post alcune foto al fianco di Kevin-Prince Boateng, ricordando i tempi gloriosi al Milan, a partire dal 2013. Balotelli è tornato e non ha intenzione di andar via. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “I, ma noi no! Testa bassa e lavorare, la strada è lunga!“. Queste sono le prime frasi di Mario, pubblicate mediante una storia su Instagram, al termine del match tra il suoe la Salernitana. L’attaccante italiano ha siglato una rete all’esordio, dopo appena 4? dal fischio d’inizio, offrendo una concreta risposta a coloro i quali lo avevano criticato.ha allegato al post alcune foto al fianco di Kevin-Prince, ricordando igloriosi al Milan, a partire dal 2013.è tornato e non ha intenzione di andar via. SportFace.

