Meteo | Lombardia | domani nuvole e minime in calo | neve a Capodanno

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un'ampia circolazione depressionaria fredda insiste sulla Lombardia fino all'Epifania, portando nuvolosità variabile con deboli precipitazioni nella giornata di oggi, gelate diffuse e nebbia domani. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, moderate e persistenti, e nevicate a quote collinari ovunque. Venti in rinforzo da est tra venerdì sera e sabato. Ancora instabile nei giorni successivi, ma meno perturbato. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino Meteo regionale. domani, 31 dicembre, cielo ovunque da poco nuvoloso a velato; dal pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio e pioviggine sui settori occidentali in serata. Temperature minime in moderato calo tra -4 e 1 grado

