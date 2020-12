Lungomare ricoperto di plastica dopo la mareggiata | i cittadini intervengono

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –l’ondata di maltempo che ha colpito Napoli, tra la sera del 28 e 29 dicembre, ilCaracciolo si presenta come un’enorme distesa di. Si tratta dei rifiuti riportati a riva dalla forte. I volontari dell’associazione Retake Napoli chiamano così alle “armi” inapoletani per ripulire ilpartenopeo. “A seguito della fortissima– spiegano – insieme a tante altre associazioni, abbiamo pensato di intervenire per rimuovere tutto ciò che il mare ha prima inghiottito e ora ci ha restituito!”. “Sfortunatamente, a causa dell’allerta meteo, non potremo organizzare un evento” raccontano i volontari raccomandando che se il “tempo si rasserenerà non ci tireremo indietro e ci muoveremo ...