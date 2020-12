La determinazione rabbiosa di Tom Cruise

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Stiamo creando migliaia di posti di lavoro figli di putt*na. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati, niente scuse. Dite alle persone che stanno perdendo le proprie case perché la nostra industria sta fallendo: non ci sarà cibo sulle loro tavole, non potranno pagare il college ai loro figli. Questo è quello con cui devo convivere ogni notte, il futuro della nostra industria“. Queste le parole di Tom, urlate in modo furibondo e diffuse attraverso un audio dal Sun. Si sarebbe scagliato contro due membri delle troupe di Mission Impossible 7 che non stavano rispettando le distanze di sicurezza e quindi il regolamento covid-19. E l’attore continua su questa via. Sempre secondo il tabloid The Sun,ha trasformato un’ex base militare segreta in uno studio cinematografico, a prova di covid (si ...