Inter, De Vrij a 360°: “Pioli, Conte e Walter Samuel, vi dico tutto. E quel soprannome…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Inter con la vittoria al Bentegodi ha chiuso il 2020 confermando il secondo posto in classifica e dunque il distacco dal Milan di una sola lunghezza.VIDEO Verona-Inter, la papera di Handanovic: Ilic punisce l’erroraccio del portiere nerazzurro cosìStefan de Vrij è alla sua terza stagione in nerazzurro e in occasione del successo ottenuto sul campo del Verona ha siglato la sua centesima presenza con il club di Suning, dando prova del fatto che si tratti di un giocatore fondamentale per il reparto difensivo dello scacchiere di Antonio Conte. 'The Wall', in unauna lunga Intervista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è raccontato a 360°, toccando varie tematiche e diversi argomenti.MILAN: “Hanno una buona squadra e tanti giocatori forti: mi sembrano molto uniti. E ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'con la vittoria al Bentegodi ha chiuso il 2020 confermando il secondo posto in classifica e dunque il distacco dal Milan di una sola lunghezza.VIDEO Verona-, la papera di Handanovic: Ilic punisce l’erroraccio del portiere nerazzurro cosìStefan deè alla sua terza stagione in nerazzurro e in occasione del successo ottenuto sul campo del Verona ha siglato la sua centesima presenza con il club di Suning, dando prova del fatto che si tratti di un giocatore fondamentale per il reparto difensivo dello scacchiere di Antonio. 'The Wall', in unauna lungavista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è raccontato a, toccando varie tematiche e diversi argomenti.MILAN: “Hanno una buona squadra e tanti giocatori forti: mi sembrano molto uniti. E ...

