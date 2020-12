Inter, buone notizie da Sanchez: oggi o domani in gruppo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alexis Sanchez vicino al rientro buone notizie per Antonio Conte e l’Inter in queste ultime ore del 2020. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Alexis Sanchez è pronto a tornare in gruppo tra oggi e domani. Il giocatore cileno si era fatto male nella trasferta di Cagliari e ha così saltato le ultime tre partite prima della sosta. Il numero 7 nerazzurro potrebbe essere già tra i convocati per la sfida di domenica contro il Crotone. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alexisvicino al rientroper Antonio Conte e l’in queste ultime ore del 2020. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Alexisè pronto a tornare intra. Il giocatore cileno si era fatto male nella trasferta di Cagliari e ha così saltato le ultime tre partite prima della sosta. Il numero 7 nerazzurro potrebbe essere già tra i convocati per la sfida di domenica contro il Crotone. L'articolo proviene damagazine.

