Imprese ed economia, perché niente sarà più come prima. Scrive Ghezzi (Infocamere) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'avvio imminente delle campagne di vaccinazione e l'arrivo del nuovo anno sembrano suscitare in tanti italiani – e non solo – l'idea di poter finalmente riavvolgere il nastro e tornare indietro a dove eravamo un anno fa , più o meno soddisfatti della nostra condizione pre-pandemica. Un luogo che, però, non esiste più. Probabilmente uno dei rischi più immediati è che l'arrivo del vaccino – che tutti giustamente attendiamo come punto di svolta di questa faticosa risalita verso una nuova normalità – si traduca in un pericoloso tornante ad "u" nelle nostre attitudini mentali, come se nulla fosse successo. Una sorta di "liberi tutti" dalla responsabilità di dover fare tesoro di ogni esperienza e di ogni criticità, pensando di tornare alle 'sicurezze' del passato. Sicurezze peraltro del tutto relative ed effimere, se si pensa al ritratto dell'Italia di ...

