Fratelli Caputo prende il posto del Grande Fratello Vip 2020 per il finale | anticipazioni 6 e 8 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’unico successo Mediaset di questo anno che sta per concludersi è proprio. Non sappiamo ancora se alla fine ci sarà il famoso calo fisiologico anche per la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci, ma quello che è certo è che la coppia macina ascolti ha fatto il miracolo anche presso il pubblico ormai assopito della rete ammiraglia Mediaset. Con oltre il 15% di share,ha segnato un ottimo debutto (alla luce delle altre fiction) a si prepara già per avviarsi verso il gran. Secondo le ultime novità della programmazione della fiction sembra proprio che la prossima settimanaraddoppieràndo ildelVip ...