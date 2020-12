Flavio Insinna: "La caccia non è uno sport" e Federcaccia spara a zero su L'Eredità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una battuta di Flavio Insinna contro la caccia ha provocato la reazione di Federcaccia pronta a boicottare L'Eredità, ma i social sono tutti con il presentatore Flavio Insinna ha preso apertamente posizione contro la caccia durante la puntata de L'Eredità dello scorso 27 dicembre ma a Federcaccia la cosa non è piaciuta e, in una lettera alla RAI, ha minacciato il boicottaggio della trasmissione. Alcuni giorni fa nella parte finale del gioco a quiz condotto da Flavio Insinna un concorrente, durante la ghigliottina, ha detto: "Una battuta di caccia all'aperto". A quel punto Insinna ha pronunciato la frase che ha fatto infuriare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una battuta dicontro laha provocato la reazione di Federpronta a boicottare L', ma i social sono tutti con il presentatoreha preso apertamente posizione contro ladurante la puntata de L'dello scorso 27 dicembre ma a Federla cosa non è piaciuta e, in una lettera alla RAI, ha minacciato il boicottaggio della trasmissione. Alcuni giorni fa nella parte finale del gioco a quiz condotto daun concorrente, durante la ghigliottina, ha detto: "Una battuta diall'aperto". A quel puntoha pronunciato la frase che ha fatto infuriare ...

fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - Corriere : Flavio Insinna: «La caccia non è uno sport». Proteste dopo la frase in tv, i fan lo di... - astrobIond : non anche i cacciatori che si sentono oppressi perché flavio insinna ha attaccato la caccia durante l’eredità e ora… - Dalila97240814 : Impensabile che si pratichi ancora la caccia. Una delle tante espressioni della crudeltà inaudita dell'uomo, e dell… -