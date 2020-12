Era un poliziotto, si è arreso solo al Covid: “ciao Felice di nome e di fatto” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non ha fatto in tempo ad aspettare il vaccino: muore a 53 anni un poliziotto molto stimato dai colleghi. Lascia moglie e due figli. Felice rispoliC’è un’Italia che oggi spera finisca al più presto la mattanza, è arrivato il vaccino, una luce in fondo al tunnel. Un virus “maledetto” ha spazzato via migliaia di uomini e donne, il 2020 sarà ricordato come l’anno del Covid, un’ecatombe. Famiglie cancellate o spezzate. Come quella di Felice Rispoli, poliziotto stimato della Questura di Palermo: lascia la moglie e due figli. Il Covid è stato più forte di tutte le missioni che ha dovuto affrontare, un nemico invisibile che non ha potuto combattere ad armi pari. Avava 53 anni, Felice, e da una settimana era ricoverato al ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non hain tempo ad aspettare il vaccino: muore a 53 anni unmolto stimato dai colleghi. Lascia moglie e due figli.rispoliC’è un’Italia che oggi spera finisca al più presto la mattanza, è arrivato il vaccino, una luce in fondo al tunnel. Un virus “maledetto” ha spazzato via migliaia di uomini e donne, il 2020 sarà ricordato come l’anno del, un’ecatombe. Famiglie cancellate o spezzate. Come quella diRispoli,stimato della Questura di Palermo: lascia la moglie e due figli. Ilè stato più forte di tutte le missioni che ha dovuto affrontare, un nemico invisibile che non ha potuto combattere ad armi pari. Avava 53 anni,, e da una settimana era ricoverato al ...

OverlookHotel71 : RT @Confumale: @Stefanialove_of @OverlookHotel71 ma ancora questo imbecille? non gli era bastato fare il fino poliziotto, il finto marinaio… - Confumale : @Stefanialove_of @OverlookHotel71 ma ancora questo imbecille? non gli era bastato fare il fino poliziotto, il finto… - morenocelletti : @kittesencul Inchino era il cane poliziotto scova comunisti in un fumetto, mi pare di Disegni e Caviglia. - maiortom : Per catturarlo e portarlo a Mosca hanno usato gli spetnatz. Come 'Gesù di Siberia', era ex poliziotto sovietico. Sc… - globalistIT : Ed era anche ora -