Dieta dei fagioli neri: ricchi di fibre per perdere peso e sgonfiare la pancia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La scienza ha da tempo stabilito che consumare cibi ricchi di fibre aumenta il senso di sazietà e, di conseguenza, favorisce la perdita di peso: tra i legumi più preziosi in quest’ottica ci sono anche i gustosi fagioli neri! Particolarmente apprezzati nella cucina messicana e, più in generale, sulle tavole di tutto il Sudamerica e della parte meridionale degli Stati Uniti, i fagioli neri sono ricchi di preziose sostanze nutritive, ma poveri di calorie: una porzione da 170 grammi circa di questi legumi, infatti, ne genera poco meno di 230, a fronte di un cospicuo contenuto di fibre, fondamentali per ottimizzare il processo digestivo perché favoriscono il transito intestinale, permettendo al ventre di ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La scienza ha da tempo stabilito che consumare cibidiaumenta il senso di sazietà e, di conseguenza, favorisce la perdita di: tra i legumi più preziosi in quest’ottica ci sono anche i gustosi! Particolarmente apprezzati nella cucina messicana e, più in generale, sulle tavole di tutto il Sudamerica e della parte meridionale degli Stati Uniti, isonodi preziose sostanze nutritive, ma poveri di calorie: una porzione da 170 grammi circa di questi legumi, infatti, ne genera poco meno di 230, a fronte di un cospicuo contenuto di, fondamentali per ottimizzare il processo digestivo perché favoriscono il transito intestinale, permettendo al ventre di ...

giuliscute : Mi sono fidata, in ordine: - di mia mamma che dice “vieni qui non ti faccio niente” - delle creme snellenti - de… - sassyagron : Comunque provate voi ad organizzare cene/pranzi con una sorella perennemente a dieta che dice sempre no a tutto e u… - mari_arena75 : @EeElena60 @Leonida25818070 @jinfry_77_ Purtroppo io non sono a dieta, ma ho passato uno dei momenti più difficili… - polpopoli : RT @Sydwerehere: Capisco uno a dieta che insulti chi gli mangia una fetta di Sacher in faccia, ma qualcuno ha una ragionevole spiegazione d… - alessandra_ursi : RT @Sydwerehere: Capisco uno a dieta che insulti chi gli mangia una fetta di Sacher in faccia, ma qualcuno ha una ragionevole spiegazione d… -