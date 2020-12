Dayane Mello litiga con mezza casa e scarica Rosalinda che reagisce: «Non sono più il tuo giocattolo» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Dai baci alla rottura definitiva il passo è stato breve. Tra le due ex amiche è scontro all’ultimo colpo soprattutto dopo la nomination di Sonia, che poi è stata eliminata – da parte di Adua. Da quando Rosalinda ha mandato in nomination Sonia – nomination che è valsa l’eminazione durante la diretta della ventinovesima puntata de Grande Fratello Vip – il rapporto con Dayane si è incrinato. Le due amiche che fino a qualche giorno fa si scambiavano effusioni e addirittura parlavano d’amore, a stento ora si parlano. La prima a prendere le distanze è stata Dayane «Ci sono rimasta male per Sonia – ha spiegato in diretta a Signorini – lei ha preso una strada diversa. Fa parte del mio percorso ma qualcosa è cambiato». La Mello vuole continuare il percorso con i nuovi arrivati sentendo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Dai baci alla rottura definitiva il passo è stato breve. Tra le due ex amiche è scontro all’ultimo colpo soprattutto dopo la nomination di Sonia, che poi è stata eliminata – da parte di Adua. Da quandoha mandato in nomination Sonia – nomination che è valsa l’eminazione durante la diretta della ventinovesima puntata de Grande Fratello Vip – il rapporto consi è incrinato. Le due amiche che fino a qualche giorno fa si scambiavano effusioni e addirittura parlavano d’amore, a stento ora si parlano. La prima a prendere le distanze è stata«Cirimasta male per Sonia – ha spiegato in diretta a Signorini – lei ha preso una strada diversa. Fa parte del mio percorso ma qualcosa è cambiato». Lavuole continuare il percorso con i nuovi arrivati sentendo ...

