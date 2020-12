Che fine ha fatto Osimhen | cosa è successo dopo l’infortunio alla spalla

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Come sta davvero Victor Osimehn? Sono trascorsi 46 giorni da quella misteriosa lussazionespe del centravanti del Napoli nemmeno l’ombra. Dal 13 novembre scorso, quando si giocò Nigeria-Sierra Leone e l’attaccante azzurro fu costretto a lasciare il campo al 78’ a causa di un infortunio, non si hanno più notizie certe sulle condizioni dell’ex Lilla. Col Napoli non disputa una gara dall’8 novembre quando giocò 83 minuti nella vittoria per 1-0 sul campo del Bologna.sarà accadutoil crac di “Benin City” nessuno può saperlo, sta diche Rino Gattuso è stato privato quasi per tutta la prima parte della stagione dell’attaccante costato 80 milioni.ha dovuto saltare 10 partite, ed ora a meno di 4 giorni ...