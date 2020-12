Capodanno, come festeggiare in modo insolito: le migliori idee (Di mercoledì 30 dicembre 2020) provenienti dalle varie tradizioni del mondo Dopo aver superato il Natale il calendario delle festività ci propone come di consueto il Capodanno. Purtroppo in questo 2020 condizionato dalla pandemia di coronavirus non sarà possibile concedersi degli svaghi particolari, viste le numerose restrizioni che continueranno ad essere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) provenienti dalle varie tradizioni del mondo Dopo aver superato il Natale il calendario delle festività ci proponedi consueto il. Purtroppo in questo 2020 condizionato dalla pandemia di coronavirus non sarà possibile concedersi degli svaghi particolari, viste le numerose restrizioni che continueranno ad essere L'articolo proviene da Inews.it.

veneziaunica : #CapodannoFenice Come ogni anno, il tradizionale Concerto di Capodanno del @teatrolafenice sarà trasmesso in diret… - berlusconi : Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, doloroso. Non festeggeremo Natale e Capodanno come siamo abituati. Sono… - irenelasagna : RT @itsmwengo: Caro diario, mi appresto ad iniziare un’altra giornata. Tommy ci sta uccidendo con la coreografia ma sono felice, ieri ha ap… - romatoday : Le regole per il veglione di Capodanno: come festeggiare senza violare la legge - NewsMondo1 : Come festeggiare il Capodanno ai tempi del Covid: suggerimenti e idee per una notte speciale -