Bari | incidente sulla provinciale | dottoressa del pronto soccorso muore a 32 anni

Si chiamava Silvia Camilli la dottoressa di 32 anni morta questa mattina a Bari, in un incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio con la strada comunale Lama Caldaia, in territorio di Putignano. Aveva appena finito il suo turno di lavoro. La giovane, originaria di Roma

Il medico avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito dalla carreggiata ribaltandosi più volte e finendo nei campi ...

Dramma a Bari. Una dottoressa di 32 anni, Silvia Camilli, originaria di Roma e residente a Gioia del Colle, è morta stamattina in un incidente stradale sulla provinciale 106 tra Putignano ...

Il medico avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito dalla carreggiata ribaltandosi più volte e finendo nei campi