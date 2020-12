Anche Xiaomi venderà gli smartphone senza caricabatterie: il primo sarà Mi 11 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cambio di orizzonte per il colosso cinese, che proprio lo scorso ottobre aveva criticato la scelta di Apple di fornire i nuovi iPhone 'spogli' di caricabatterie Leggi su today (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cambio di orizzonte per il colosso cinese, che proprio lo scorso ottobre aveva criticato la scelta di Apple di fornire i nuovi iPhone 'spogli' di

AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: I caricatori Wireless #Xiaomi in #Offerta a partire da 12€ anche spediti da EU #Xiaomi #Caricatore #Charger #Offerte #Ricaric… - stealf2005 : @pietro00112 Li devi solo buttare e dopo aver speso almeno 7o 800 euro ti girano le palle anche dopo 10 anni, inolt… - MarioDcanta : @pietro00112 Ho avuto iPhone, iOS è senz'altro migliore rispetto ad Android. Dopo anni di iPhone di svariati model… - Sabuz76 : @pietro00112 Ho sempre avuto Apple e li ho adorati ed avendo anche un iPad era comodissimo. Adesso ho un Android e… - danielyno : @ironicmoka Diciamo che sono in un ecosistema Google assistant + Xiaomi Quindi pensavo a quella di Xiaomi per cont… -