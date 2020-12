2020 | le immagini che resteranno nella nostra memoria

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) A ripercorrerlo tutto dall’inizio, il 2020 sembra un anno infinito. Quasi destinato a non chiudersi, sicuramente a cambiarci. Come ricorderemo il 2020? L’anno del Covid, del grido Black Lives Matter, dei koala salvati dalle fiamme in Australia, del ritorno a casa di Silvia Romano. Dell’addio a tantissimi persone indimenticabili, per storia e valore: da Kobe Bryant a Sean Connery, Maradona, Gigi Proietti, Paolo Rossi, Franca Valeri, Ennio Morricone.