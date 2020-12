Windows 10 Cloud PC: come funzionerà? (Di martedì 29 dicembre 2020) Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni su quello che sarà il nuovo Windows 10 Cloud PC: virtualizzazione, streaming delle App e altro Si torna finalmente a parlare di Windows 10 Cloud PC. Dopo alcuni mesi di silenzio, iniziano ad arrivare delle indiscrezioni più o meno dettagliate su quello che sarà la nuova soluzione offerta dalla multinazionale di Redmond. Si tratterà, in pratica, di una versione virtualizzata del celebre sistema operativo Windows 10 che si potrà gestire ed utilizzare tramite la piattaforma Azure che risulterà quindi accessibile tramite Cloud. Non bisogna pensare che questa nuova soluzione andrà a sostituire le attuali versioni. Infatti questa nuova soluzione si andrà a integrare con quest’ultime, rendendo disponibile ai clienti un punto di accesso ai sistemi ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 dicembre 2020) Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni su quello che sarà il nuovo10PC: virtualizzazione, streaming delle App e altro Si torna finalmente a parlare di10PC. Dopo alcuni mesi di silenzio, iniziano ad arrivare delle indiscrezioni più o meno dettagliate su quello che sarà la nuova soluzione offerta dalla multinazionale di Redmond. Si tratterà, in pratica, di una versione virtualizzata del celebre sistema operativo10 che si potrà gestire ed utilizzare tramite la piattaforma Azure che risulterà quindi accessibile tramite. Non bisogna pensare che questa nuova soluzione andrà a sostituire le attuali versioni. Infatti questa nuova soluzione si andrà a integrare con quest’ultime, rendendo disponibile ai clienti un punto di accesso ai sistemi ...

