Viaggi e pranzi con soldi pubblici | aperta indagine su onlus accoglienza dei migranti

Alessandro Nunziati Ai domiciliari il titolare di un'associazione dedicata all'accoglienza dei migranti. Svoltare onlus, una delle maggiori realtà del terzo settore a Parma, è coinvolta in un'inchiesta per peculato e reati fiscali. Lo riporta Repubblica. indagine su onlus per l'accoglienza dei migranti a Parma: i reati contestati Diversi i reati contestati al legale rappresentante dell'associazione: peculato, malversazione ai danni dello Stato, turbativa d'asta, falso e omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap, commessi nel settore dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Gli ufficiali di polizia giudiziaria del gruppo della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito nei suoi confronti ...

