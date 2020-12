Via libera da Pechino. Di Maio annuncia il rientro dei marinai bloccati in Cina (Di martedì 29 dicembre 2020) I marinai italiani bloccati dalle autorità cinesi davanti al porto di Huanghua possono sbarcare e scendere dalle navi dopo mesi e mesi che li hanno visti rinchiusi formalmente per le restrizioni sulle procedure per il contenimento del Covid imposte da Pechino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera inviata il 24 dicembre ai sindaci di Crotone, Livorno, Messina, Monte di Procida, Napoli, Pozzallo, Procida, Sant’Agnello, Termoli e Vico Equense, i quali a loro volta nove giorni prima avevano pressato la Farnesina per trovare una soluzione al personale di quelle navi nella rada cinese. “Grazie anche all’incisiva azione diplomatica posta in essere dalla nostra rappresentanza diplomatica a Pechino, lo scorso 21 dicembre abbiamo finalmente ottenuto conferma ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Iitalianidalle autorità cinesi davanti al porto di Huanghua possono sbarcare e scendere dalle navi dopo mesi e mesi che li hanno visti rinchiusi formalmente per le restrizioni sulle procedure per il contenimento del Covid imposte da. Lo hato il ministro degli Esteri, Luigi Di, in una lettera inviata il 24 dicembre ai sindaci di Crotone, Livorno, Messina, Monte di Procida, Napoli, Pozzallo, Procida, Sant’Agnello, Termoli e Vico Equense, i quali a loro volta nove giorni prima avevano pressato la Farnesina per trovare una soluzione al personale di quelle navi nella rada cinese. “Grazie anche all’incisiva azione diplomatica posta in essere dalla nostra rappresentanza diplomatica a, lo scorso 21 dicembre abbiamo finalmente ottenuto conferma ...

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Aifa dà via libera a ottenere sei (e non cinque) dosi da ogni fiala Pfizer: così l’Italia ne av… - Unomattina : Buone notizie per chi, ogni giorno, accudisce cani, gatti e altri animali domestici. La commissione bilancio della… - Adnkronos : Via libera a #Dpcm per assunzioni straordinarie corpi #Polizia, oltre 3.400 in 2020 - bi_idda : RT @DrTrash7: Ariadna: 'Giulia è una bravissima ragazza, la conosco da una vita.' 'Il via libera a Pierpaolo l'ho dato 2 anni e mezzo fa'… - StartComNews : Ant Group punta allo scorporo del lending per il via libera all’Ipo -