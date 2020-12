Ti Sento | Diaco approda su Rai 2 per intervistare personaggi famosi «attraverso l’ascolto di 10 suoni» Tra gli ospiti Amanda Lear e Myss Keta

(Di martedì 29 dicembre 2020) PierluigiDopo l’avventura nel primo pomeriggio di Rai 1 con Io e Te, Pierluigitorna in TV con un nuovo programma. Dal 19 gennaio condurrà, in seconda serata su Rai 2, Ti, dove intervisterà settetramitedi dieci. “di 10 frammenti sonori indago il modo di sentire e di percepire il mondo da parte di chi intervisto: la voce di un familiare, un breve estratto da un tg o da un programma d’epoca, un rumore della quotidianità… E’ un modo per rivivere squarci di memoria personale e collettiva (…) Tiè figlio della mia esperienza quasi trentennale con la radio, sarà un modo diimprovvisato, empatico” ha ...

